Palestre e piscine quando riaprono e come? Finalmente la risposta: cosa sta decidendo il governo (Di venerdì 7 maggio 2021) Emergenza sanitaria, le novità in seguito all’ultimo decreto del presidente Draghi. La notizia riguarda la riapertura di piscine all’aperto e Palestre, dopo l’approvazione del protocollo e il via libera da parte del Comitato tecnico scientifico. Infatti a partire dal 26 aprile è stata nuovamente consentita la pratica degli sport di contatto all’aperto nelle regioni in zona gialla, pur senza l’accesso agli spogliatoi. Le riaperture per piscine all’aperto e Palestre dovrebbero essere previste rispettivamente per il 15 maggio e il 1º giugno dal decreto legge del 22 aprile. Tutto questa non senza precise regole da rispettare per la tutela della salute pubblica. Prima tra tutte e comune tanto per le Palestre quanto per le piscine all’aperto, sarà certamente il registro delle presenze ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Emergenza sanitaria, le novità in seguito all’ultimo decreto del presidente Draghi. La notizia riguarda la riapertura diall’aperto e, dopo l’approvazione del protocollo e il via libera da parte del Comitato tecnico scientifico. Infatti a partire dal 26 aprile è stata nuovamente consentita la pratica degli sport di contatto all’aperto nelle regioni in zona gialla, pur senza l’accesso agli spogliatoi. Le riaperture perall’aperto edovrebbero essere previste rispettivamente per il 15 maggio e il 1º giugno dal decreto legge del 22 aprile. Tutto questa non senza precise regole da rispettare per la tutela della salute pubblica. Prima tra tutte e comune tanto per lequanto per leall’aperto, sarà certamente il registro delle presenze ...

Advertising

ItaliaViva : . @DaniSbrollini: 'Il Governo deve ascoltare il grido di allarme delle associazioni dei gestori degli impianti dell… - infoitsalute : Piscine e palestre, le date e le regole per le riaperture - BiRaskolnikov : @IMJnterista_2 @DottorStrowman2 @valerioj000 Con le palestre/piscine chiuse ?? - tutticonvocati : ???@ABellutti: 'La situazione in cui versa lo sport italiano è una delle cose che mi ha spinto alla candidatura: abb… - MariMario1 : RT @IlPrimatoN: Palestre, piscine, ristoranti al chiuso: governatori, Lega e FI non vogliono più aspettare -