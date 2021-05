Omicidio Luca Sacchi: un testimone chiave nel processo muore in un incidente stradale a Roma (Di venerdì 7 maggio 2021) incidente stradale sul Grande raccordo anulare, a Roma, morte due persone: una delle vittime, riporta l’Ansa, era testimone chiave nel processo per l’Omicidio di Luca Sacchi. Nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due mezzi. incidente sul Gra: muore teste chiave del processo per l’Omicidio di Luca Sacchi Sono 2 le vittime dell’incidente mortale di ieri a Roma, sul Grande raccordo anulare. Secondo le informazioni riportate dall’Ansa, nello schianto sarebbero stati coinvolti una moto e un mezzo pesante. Sulla prima viaggiavano due giovani, entrambi 21enni ed entrambi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021)sul Grande raccordo anulare, a, morte due persone: una delle vittime, riporta l’Ansa, eranelper l’di. Nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due mezzi.sul Gra:testedelper l’diSono 2 le vittime dell’mortale di ieri a, sul Grande raccordo anulare. Secondo le informazioni riportate dall’Ansa, nello schianto sarebbero stati coinvolti una moto e un mezzo pesante. Sulla prima viaggiavano due giovani, entrambi 21enni ed entrambi ...

