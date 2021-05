Napoli | Anm rafforza la flotta con 20 nuovi bus

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Lasu gomma di Anm (Azienda napoletana mobilità) si arricchisce oggi di 20autobus Mercedes-Benz diesel Euro 6. I bus si vanno così ad aggiungere ai 13 mezzi alimentati a metano messi in circolazione pochi giorni fa. Innesti con cui l’Anm punta a rinnovare il parco autobus con lo scopo di fornire un servizio sempre migliore all’utenza e allo stesso tempo ridurre le emissioni inquinanti. Ibus sono modello Citaro K, da 10,50 metri, a 3 porte e di classe I. I bus, acquistati dalla Regione Campania con fondi del ministero per le Infrastrutture, sono stati assegnati ad Anm con contratto di usufrutto oneroso per circa 6.300 euro l’anno per ogni autobus per i primi 8 anni di vita. In totale il costo che l’Azienda sosterrà ogni anno nei primi 8 anni di esercizio e’ di ...