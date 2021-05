Mamma sviene dopo una crisi ipertensiva mentre allatta la figlia e la schiaccia, morte entrambe (Di venerdì 7 maggio 2021) sviene mentre allatta la figlia e la uccide . Mariana Ojeda, 30 anni, che soffriva di una grave ipertensione, si è addormentata e si è rotolata sopra la figlia mentre era a casa con i suoi due figli ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021)lae la uccide . Mariana Ojeda, 30 anni, che soffriva di una grave ipertensione, si è addormentata e si è rotolata sopra laera a casa con i suoi due figli ...

Advertising

leggoit : Mamma sviene dopo una crisi ipertensiva mentre allatta la figlia e la schiaccia, morte entrambi - boyshjt_ : @javaobs E pero’ mamma non ha 60 anni e tipo lei ha dolori di testa per la cervicale e ogni tanto sviene per questo ho paura - boyshjt_ : @nmrpmc Deve farlo mamma e ho paura perché lei ha un’ernia cervicale e ha sempre dolori di testa tant’è che ogni tanto sviene - alicelavatrice : Mi sono nascosta in macchina di fratello e poi 'mamma scendi a vedere sto mobiletto se non ti piace lo butto' Nel v… -