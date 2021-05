L’Isola dei Famosi, “è andato dal dottore”: colpo di scena, imprevisto in diretta (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, si è verificato un vero e proprio imprevisto per un concorrente: cos’è successo. Anche stasera, Venerdì 7 Maggio, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Per la prima volta in assoluto, l’adventure reality di Canale 5 non è affatto andato in onda il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso delladedei, si è verificato un vero e proprioper un concorrente: cos’è successo. Anche stasera, Venerdì 7 Maggio, è andata in onda una nuova puntata dedei. Per la prima volta in assoluto, l’adventure reality di Canale 5 non è affattoin onda il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - Forgotten_X_Kid : Comunque ragazzi chi fa le clip per l'isola dei famosi è un GENIO. Crepo tutte le volte ?? #isola - ilovetanc7even : Evandro non dirmi che guardi l’isola dei famosi ?????? - fedevrico : ma perché dovete stare qui a cagare il cazzo pure per un tweet del genere mamma mia ma continuate a commentare l’is… -