La morte di Luana | Prato si ferma | operai da tutta la Toscana in piazza

Ultime Notizie dalla rete : morte Luana

LA NAZIONE

Questo il messaggio lanciato dai sindacati dei lavoratori riuniti questa mattina in piazza delle Carceri a Prato in seguito alle tragedia diD'Orazio , giovane lavoratrice rimasta incastrata in ......di quest'anno in Italia sonosul lavoro due persone al giorno . Una strage silenziosa, che prosegue da anni, e che dobbiamo affrontare come una vera e propria emergenza. Quanto accaduto a...Oggi a Prato è il giorno della protesta e della rabbia, per quanto accaduto a Luana D'Orazio, operaia, morta a 22 anni durante un turno di lavoro. Nella mattina di oggi, 7 maggio, Cgil, Cisl, e Uil ha ...Luana D'Orazio lavorava da meno di un anno in una ditta di lavorazione tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Giovane mamma 22enne, aveva accettato l'impiego da operaia per poter crescere suo f ...