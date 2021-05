La decisione della UEFA sui club aderenti alla SuperLega (Di venerdì 7 maggio 2021) Nove club dei dodici club fondatori hanno trovato un accordo con l'UEFA. Saranno reintegrati nelle competizioni europee. Deferiti tre club. SuperLega, l’UEFA ha reintegrato 9 club. Tre club segnalati a organi competenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Novedei dodicifondatori hanno trovato un accordo con l'. Saranno reintegrati nelle competizioni europee. Deferiti tre, l’ha reintegrato 9. Tresegnalati a organi competenti su Notizie.it.

Advertising

ilfoglio_it : La decisione dell’Amministrazione americana di sospendere i brevetti per i vaccini contro il Covid-19 e il virus po… - LegaSalvini : IL PROSSIMO SUPERMAN? SARÀ NERO. - capuanogio : I club compatti sulla decisione di chiudere la #CoppaItalia alle squadre di Serie C. Martedì, invece, resa dei cont… - paolo22018462 : @massimo_seri Sindaco, se autorizzare un Tso in un reparto psichiatrico a un ragazzo di 18 anni perche' si e' ribe… - salvoguida23 : RT @PeppinInter: Tifosi gobbi sconvolti dalla decisione della Uefa. Perché per loro il rispetto delle regole è un optional. Anzi, un'assurd… -