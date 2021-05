La base di Metina avamposto turco dell’intero Kurdistan iracheno. Mentre Bagdad si mostra arrabbiata

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il 3 maggio il ministero degli Esteriaveva convocato l’incaricato d’affariper consegnargli “una nota di protesta” per le “violazioni della sovranità irachena” avvenute con la visita del 1° maggio del ministro della DifesaHulusi Akar in una nuovamilitare turca appena installata nel. Akar era accompagnato dal capo di stato maggiore, il generale Ya?ar Güler e dal comandante delle forze terrestri Ümit Dündar. La Turchia ha risposto dicendo di rispettare pienamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Iraq, ma ha tuttavia confermato la sua intenzione di portare a termine le operazioni militari perché in linea con l’interesse di Ankara a sradicare i “terroristi” del Partito dei Lavoratori del ...