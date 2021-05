Italia quasi tutta gialla, zero zone rosse. Non ci sono più scuse per non riaprire (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Niente più regioni in zona rossa, l’Italia è quasi tutta gialla con solo poche regioni in zona arancione. La Valle d’Aosta, l’unica ancora a rischio alto, dovrebbe diventare arancione dopo una settimana appena di zona rossa. Stesso colore per la Sicilia. Verso un cambio per Calabria, Puglia e Basilicata che dovrebbero passare dall’arancione alla zona gialla. Incerta ancora la situazione per la Sardegna, ma il governatore Solinas ha già chiesto al ministro Speranza di tornare in zona gialla, forte di un report con gli ultimi dati in netto miglioramento sui contagi. Le decisioni, sulla base dei dati della cabina di regia verranno prese dal ministro della Salute con le ordinanze delle prossime ore. Saranno in vigore da lunedì prossimo. Colori delle regioni, governatori: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Niente più regioni in zona rossa, l’con solo poche regioni in zona arancione. La Valle d’Aosta, l’unica ancora a rischio alto, dovrebbe diventare arancione dopo una settimana appena di zona rossa. Stesso colore per la Sicilia. Verso un cambio per Calabria, Puglia e Basilicata che dovrebbero passare dall’arancione alla zona. Incerta ancora la situazione per la Sardegna, ma il governatore Solinas ha già chiesto al ministro Speranza di tornare in zona, forte di un report con gli ultimi dati in netto miglioramento sui contagi. Le decisioni, sulla base dei dati della cabina di regia verranno prese dal ministro della Salute con le ordinanze delle prossime ore. Saranno in vigore da lunedì prossimo. Colori delle regioni, governatori: ...

Advertising

borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che (grazie a noi, ma vabbè) già dal 26 Aprile scorso si può liberamente girare i… - Agenzia_Italia : Lavoro: quasi 100 mila mamme hanno perso il lavoro a causa della pandemia - Agenzia_Ansa : E' stata raggiunta la quota di quasi 500 mila vaccinazioni in un giorno in Italia, obiettivo fissato dal commissari… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: La Valle d'Aosta, ultima regione in zona rossa, passa in arancione - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: La Valle d'Aosta, ultima regione in zona rossa, passa in arancione -