Isola 2021, Brando Giorgi spara a zero su Gilles Rocca, Melillo e Persia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex naufrago de l’Isola dei Famosi, Brando Giorgi, dopo aver abbandonato il reality, per un problema all’occhio, è tornato a far parlare di se, e sopratutto, ad esprimere le sue opinioni sugli altri concorrenti. Brando GiorgiDopo aver subito l’operazione, che è fortunatamente andata bene, la guarigione completa è ancora lontana, l’attore infatti, non può ancora esporsi alla luce del sole, se non, con una protezione. Isola 2021, Brando Giorgi spara a zero su Gilles Rocca, Melillo e Persia L’infortunio, come già detto, ha costretto l’attore, ad abbandonare prima del tempo il gioco, cosa che, l’uomo, non aveva ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex naufrago de l’dei Famosi,, dopo aver abbandonato il reality, per un problema all’occhio, è tornato a far parlare di se, e sopratutto, ad esprimere le sue opinioni sugli altri concorrenti.Dopo aver subito l’operazione, che è fortunatamente andata bene, la guarigione completa è ancora lontana, l’attore infatti, non può ancora esporsi alla luce del sole, se non, con una protezione.suL’infortunio, come già detto, ha costretto l’attore, ad abbandonare prima del tempo il gioco, cosa che, l’uomo, non aveva ...

Advertising

TurismoIrlanda : NEWS: Musica e canzoni tradizionali irlandesi in diretta dal Donegal! Dal 14 al 16 maggio, il festival Félie Róise… - Radio3tweet : Borges per gli incipit folgoranti, Morricone per la nostalgia, Krzysztof Zanussi per l’illuminazione: le scelte del… - vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco #Madagascar La benedizione del Papa per una nuova cattedrale nell'isola africana, costruita… - infoitcultura : Andrea Cerioli/ Malore e polemiche all'Isola dei Famosi 2021: nuovi attacchi a Gilles - infoitcultura : Ubaldo Lanzo assente all'Isola dei Famosi 2021, perché?/ Lascia dopo un malore.. -