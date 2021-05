Il caos nel M5s complica la corsa a sindaco di Roma (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Nicola Zingaretti "non ha bisogno dei miei consigli. È una personalità importante e capace e sta facendo molto bene il presidente della Regione Lazio, gli faccio i miei complimenti per come la sta gestendo", parola di Stefano Bonaccini. Goffredo Bettini sottolinea che Zingaretti è "una candidatura molto forte per un fatto naturale, avendo governato bene la Regione Lazio, avendo vinto più volte con l'elettorato Romano, sta facendo bene con i vaccini ed è popolare". E dire che Nicola Zingaretti, non solo non è in campo, ma continua a respingere le avances di chi lo vuole in corsa per il Campidoglio. Le speranze di chi chiede all'ex segretario Pd di farsi avanti sono ormai ridotte al lumicino e appese a un incastro di fattori quasi impossibile. Secondo un dirigente di spicco del Pd, le possibilità che Zingaretti scenda in campo sono una su cento. ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Nicola Zingaretti "non ha bisogno dei miei consigli. È una personalità importante e capace e sta facendo molto bene il presidente della Regione Lazio, gli faccio i miei complimenti per come la sta gestendo", parola di Stefano Bonaccini. Goffredo Bettini sottolinea che Zingaretti è "una candidatura molto forte per un fatto naturale, avendo governato bene la Regione Lazio, avendo vinto più volte con l'elettoratono, sta facendo bene con i vaccini ed è popolare". E dire che Nicola Zingaretti, non solo non è in campo, ma continua a respingere le avances di chi lo vuole inper il Campidoglio. Le speranze di chi chiede all'ex segretario Pd di farsi avanti sono ormai ridotte al lumicino e appese a un incastro di fattori quasi impossibile. Secondo un dirigente di spicco del Pd, le possibilità che Zingaretti scenda in campo sono una su cento. ...

Advertising

LauraBerli : Lotteria prenotazioni e lunghe attese: il Piemonte nel caos vaccini. E il Lazio viaggia in anticipo - fisco24_info : Il caos nel M5s complica la corsa a sindaco di Roma: AGI - Nicola Zingaretti 'non ha bisogno dei miei consigli. È u… - Lallaxs : #Figliuolo ha detto che lunedì devono partire le vaccinazione per gli over 50, qui in Toscana è partita da 2 gg que… - SoIitaryCat : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ La giornata surreale del M5S al Senato. Prima minaccia di non votare la fiducia, poi la retromarc… - GiovanniRoi : Autostrada A10 nel caos, il tratto tra Genova Aeroporto e Pra' riapre su scambio di carreggiata. Ma questo dimostra… -