I Sistemi di deposito cauzionale potrebbero ridurre lo spreco di bottiglie e lattine in Europa (Di venerdì 7 maggio 2021) Ogni anno in Europa più di 41 miliardi di bottiglie di plastica e vetro, così come di lattine per bibite, sfuggono al circuito del riciclo. Finendo in discarica, negli inceneritori o, peggio ancora, nei corsi d'acqua. E quindi nel mare. Un dato, poco incoraggiante, che testimonia quanto lo spreco di packaging sia diventato sempre più sproporzionato e insostenibile, non solo nel Vecchio Continente. Basti pensare che le vendite globali di contenitori per bevande monouso sono aumentate del 135% tra il 1999 e il 2019, passando da 456 miliardi a 1075 miliardi (o 170 per abitante). Alcune categorie di bevande hanno fatto registrare un aumento più netto: ad esempio, le bottiglie d'acque sono aumentate globalmente da 72 miliardi nel 1999 a 309 miliardi nel 2019, rappresentando il 24% di tutte le bevande ...

