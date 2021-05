“Gli uomini a letto con me? Solo due hanno fatto…”. Alba Parietti e il sesso, compresa la “mia ossessione” (Di venerdì 7 maggio 2021) Alba Parietti che negli ’80 ci ha militato e che invece i ’90 li ha divorati, si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue doti di showgirl, conduttrice televisiva, opinionista. Le nuovissime generazioni hanno potuto conoscere il mito di Alba Parietti grazie alla sfavillante partecipazione di Francesco Oppini al GF Vip 5. Grazie al figlio Francesco Oppini, Alba Parietti ha avuto la possibilità di fare più e più incursioni durante gli interminabili mesi del GF Vip 5. Insomma, un po’ mamma chioccia, un po’ tigrotta (soprattutto nelle catfight con Rita Dalla Chiesa). Ora Alba Parietti si è lasciata andare a delle piccanti dichiarazioni. Alba Parietti sfrenata ai microfoni di Marco Maisano, durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)che negli ’80 ci ha militato e che invece i ’90 li ha divorati, si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue doti di showgirl, conduttrice televisiva, opinionista. Le nuovissime generazionipotuto conoscere il mito digrazie alla sfavillante partecipazione di Francesco Oppini al GF Vip 5. Grazie al figlio Francesco Oppini,ha avuto la possibilità di fare più e più incursioni durante gli interminabili mesi del GF Vip 5. Insomma, un po’ mamma chioccia, un po’ tigrotta (soprattutto nelle catfight con Rita Dalla Chiesa). Orasi è lasciata andare a delle piccanti dichiarazioni.sfrenata ai microfoni di Marco Maisano, durante ...

andreapurgatori : LA CASA DELLE STRAGI, la storia oscura del luogo in cui #CosaNostra incontrava gli uomini dello Stato deviato.… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - Curini : Il miglioramento in termini di stereotipi di genere in Parlamento è dovuto a parlamentari (uomini) che hanno cambia… - MonicaMerico : @NuovoNickname Gli uomini invece si, vero?! ?? ?????????? Buongiorno ?? -