Ferrari, Leclerc: 'Sappiamo dove migliorare'. Sainz: 'Vietato mollare' (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è conclusa la giornata di apertura del fine settimana sul circuito del Montmelò. Le Mercedes hanno comandato sia le Libere 1, con Bottas, sia le Libere 2, dove il campione del mondo in carica, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è conclusa la giornata di apertura del fine settimana sul circuito del Montmelò. Le Mercedes hanno comandato sia le Libere 1, con Bottas, sia le Libere 2,il campione del mondo in carica, ...

Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 3° dopo le libere a Barcellona: 'Cambiato approccio rispetto a Portimao' #SpanishGP ???? #SkyMotori… - fisco24_info : F1: le libere dicono Mercedes, Leclerc sorride in Spagna: Terzo tempo per la Ferrari dietro Hamilton e Bottaso, 8/o… - ImpieriFilippo : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #SpanishGP???? Seb fa sapere che nell'ultimo giro push ha lottato un po troppo con il posteriore. ingegnere gli c… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #F1 #Barcellona. #Ferrari, #Leclerc: “Sappiamo dove migliorare”. #Sainz: “Rosico, ma non mollo” @F1 @Charles_Leclerc @Carl… - PaoloMarcacci : F1, Ferrari, Leclerc: “Sappiamo dove migliorare”. Sainz: “Rosico ma non mollo” @gazzetta -