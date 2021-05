F1, GP Spagna Barcellona 2021. Mazepin testacoda, Leclerc: “Non cambierà mai” (Di venerdì 7 maggio 2021) Nikita Mazepin è protagonista in negativo anche in Spagna, dove è finito fuori dal tracciato dopo neanche tre minuti di prove libere. Il russo della Haas è finito in ghiaia in curva 8 rientrando, non senza fatica, sul tracciato. Testimone della sua manovra è un Charles Leclerc nelle retrovie. Lapidario il commento del monegasco nei confronti del rookie durante un team radio: “Mazepin non cambierà mai”. Leclerc pic.twitter.com/YqxWQOYeZF — Ravnopravnost! (@mrdetu) May 7, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Nikitaè protagonista in negativo anche in, dove è finito fuori dal tracciato dopo neanche tre minuti di prove libere. Il russo della Haas è finito in ghiaia in curva 8 rientrando, non senza fatica, sul tracciato. Testimone della sua manovra è un Charlesnelle retrovie. Lapidario il commento del monegasco nei confronti del rookie durante un team radio: “nonmai”.pic.twitter.com/YqxWQOYeZF — Ravnopravnost! (@mrdetu) May 7,SportFace.

