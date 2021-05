Europei atletica paralimpica: 8 i pass per Tokio. Forfait di Minetti e Cipetti (Di venerdì 7 maggio 2021) Ufficializzato il numero dei pass per la partecipazione alle paralimpiadi di Tokio che si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021. La World Para Athletics ha definito in otto il numero di slot disponibili per la qualificazione diretta ai Giochi. Cinque saranno riservati alle donne, tre agli uomini. Il numero è quindi aumento di 3 in quanto 5 posti erano stati preventivamente conquistati in modo diretto ai Mondiali di Dubai disputati nel novembre 2019. L’aumento del numero degli slot dipende dal posizionamento degli A tra i primi sei del ranking mondiale a due anni, conclusosi il 1 aprile 2021. E’ anche possibile che il numero degli Azzurri che andrà a Tokyo possa comunque aumentare sulla base di un eventuale inserimento delle loro prestazioni nella lista delle cosiddette ‘High Performance’ da ottenere entro il 6 giugno. La data di chiusura ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Ufficializzato il numero deiper la partecipazione alle paralimpiadi diche si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021. La World Para Athletics ha definito in otto il numero di slot disponibili per la qualificazione diretta ai Giochi. Cinque saranno riservati alle donne, tre agli uomini. Il numero è quindi aumento di 3 in quanto 5 posti erano stati preventivamente conquistati in modo diretto ai Mondiali di Dubai disputati nel novembre 2019. L’aumento del numero degli slot dipende dal posizionamento degli A tra i primi sei del ranking mondiale a due anni, conclusosi il 1 aprile 2021. E’ anche possibile che il numero degli Azzurri che andrà a Tokyo possa comunque aumentare sulla base di un eventuale inserimento delle loro prestazioni nella lista delle cosiddette ‘High Performance’ da ottenere entro il 6 giugno. La data di chiusura ...

Advertising

italiaccessib : Atletica paralimpica Fispes: otto slot azzurre dirette per le Paralimpiadi di Tokyo. Minetti e Cipelli fuori dagli… - CIPnotizie : Atletica: Italia, otto slot dirette per le Paralimpiadi di Tokyo 2020, cinque per atlete donne e tre per atleti uom… - GarauPina : RT @CentotrentunoC: #Atletica | Ci sarà anche il sassarese Andrea #Agrusti nella spedizione azzurra per i campionati #Europei a squadre h… - CentotrentunoC : #Atletica | Ci sarà anche il sassarese Andrea #Agrusti nella spedizione azzurra per i campionati #Europei a squadre… - zazoomblog : Atletica Europei a squadre marcia Podebrady 2021: i convocati azzurri ci sono Giorgi e Stano - #Atletica #Europei… -