Estate 2021 | spostamenti tra regioni | viaggi e spiagge Regole e date

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 7 maggio 2021): insieme alla bella stagione dovrebbe arrivare anche un allentamento delle restrizioni anti-contagio. Grazie al pass vaccinale cadranno molte limitazioni pertra. Quali dovrebbero essere leda rispettare in spiaggia?traL’è ormai vicina e molte restrizioni si apprestano a cadere, in particolare, quelle che riguardano glitrae inon essenziali, cioè quelli fatti per turismo. Dal 26 aprile è possibile spostarsi tra una regione zona gialla e l’altra: invece, per ...