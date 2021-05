Eleonora Daniele vuole la seconda laurea | cosa farà da grande | il suo piano B

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nella vita bisogna sempre avere unB. Questo sembra dire tra le righe, la conduttrice di “Storie Italiane”, consueto appuntamento del mattino di Raiuno. Nonostante il successo della trasmissione, la conduttrice non vede il suo futuro sul piccolo schermo. La rivelazione inattesa è arrivata da lei stessa in una lunga intervista concessa al settimanale «Diva e Donna»: «Non sarà una vita parallela ma una vita futura», ha precisato l’ex gieffina. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sulla famosa conduttrice italiana“Storie Italiane” non le basta, il suoB: eccoda...