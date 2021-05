Di Maio | “La storia del Movimento va verso Conte e io sostengo questo processo La politica non sono i ricorsi in tribunale”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Anche Luigi Disi schiera al fianco di Giuseppenello scontro con Davide Casaleggio. Nel pieno dello scontro con il presidente dell’associazione Rousseau che, al momento, continua a rifiutarsi di consegnare l’elenco degli iscritti M5s, il ministro degli Esteri ed ex capo politico ha ribadito il sostegno al neo leader de. “Lanonin, è il consenso delle persone”, ha detto a L’aria che tira su La7. “Ora c’è grande consenso sua capo del. Tanti cittadini gli chiedono di fare questa scelta, non la si impedirà con un ricorso in. Ladelsta andando, ...

...che diventa ogni giorno sempre più "incandescente" si è espresso nelle scorse ore Luigi Di, ... Ladel Movimento va verso Giuseppe e io sostengo questo processo. C'è perfetta sintonia sul ...Non è una situazione che si è vista solo in Italia ma anche in altri Paesi", ha concluso Di. M5S Ladel Movimento 5 stelle sta andando verso Giuseppe Conte : non sarà un ricorso in ...Ad oggi a causa della forte esposizione debitoria maturata dal MoVimento 5 Stelle nei confronti dell’Associazione Rousseau e della decisione di chi ritiene di essere il gruppo dirigente del MoVimento ...“La politica è fatta non con i ricorsi in tribunale ma con il consenso delle persone. C'è grande consenso su Conte a capo del Movimento. Tanti cittadini gli chiedono di fare questa scelta, non la si i ...