Di Maio indica nel 16 maggio la data per "superare il coprifuoco" | VIDEO

Non sarà un liberi tutti, ma un a prima fase per superare il coprifuoco. Almeno per come lo conosciamo e abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. Luigi Di Maio conferma la linea che intende intraprendere il governo sulle limitazioni orarie e indica – anche lui – nella metà del mese in corso la data per estenderle. Il Ministro degli Esteri, ospite negli studi de L'Aria che Tira (La7), non ha parlato di 23 o 24, ma solamente di superamento dello status quo.

coprifuoco, Di Maio indica nel 16 maggio data per il superamento

"Credo che il 16 maggio sia una data auspicabile per superare il coprifuoco, ovviamente non è un liberi tutti – ha detto Luigi Di

