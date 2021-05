Cucchi: condannati a 13 anni due carabinieri per il pestaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) La corte d’assise d’appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio subito... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 maggio 2021) La corte d’assise d’appello di Roma ha condannato a 13di reclusione iAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale in relazione alsubito...

