Coppia bloccata in India: ritorno a casa. Simonetta, Enzo e la bambina in arrivo a Pisa (Di venerdì 7 maggio 2021) Tornano finalmente a casa, Simonetta Filippini, il marito Enzo Galli e la bambina adottata in India: atterreranno domani, sabato 8 maggio, all'aeroporto di Pisa alle ore 20.45. Li riporta in Italia un volo sanitario organizzato apposta. L'annuncio è stato dato dall'avvocatessa Elena Rondelli di Prato, che assiste la famiglia L'articolo proviene da Firenze Post.

