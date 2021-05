Caso Cucchi, condannati i due carabinieri a 13 anni per omicidio preterintenzionale (Di venerdì 7 maggio 2021) condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro accusati di avere picchiato Stefano Cucchi. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assiste D’Appello di Roma. Nello stesso processo erano accusati di falso il carabiniere Roberto Mandolini che ha avuto un lieve sconto di pena passando da 4 anni e mezzo a 4 anni e Francesco Tedesco che ha visto confermata la condanna a due anni e sei mesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)a 13peri dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro accusati di avere picchiato Stefano. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assiste D’Appello di Roma. Nello stesso processo erano accusati di falso il carabiniere Roberto Mandolini che ha avuto un lieve sconto di pena passando da 4e mezzo a 4e Francesco Tedesco che ha visto confermata la condanna a duee sei mesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

