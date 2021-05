Bottas-Russell: nessun cambio in corsa in F1 (Di sabato 8 maggio 2021) Valtteri Bottas ha respinto le notizie secondo cui potrebbe essere sostituito a metà stagione da George Russell. E anche se il pilota della Mercedes è a 37 punti dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton dice di non essere preoccupato per le gerarchie di squadra che entrano in gioco in questa stagione. Il pilota si dice tranquillo e concentrato per il nuovo Gp di Spagna. Prove libere 2: in Spagna conduce la Mercedes Bottas-Russell: ci sarà un cambio in vista Bottas che ha ottenuto la pole position per l’ultimo round in Portogallo ma non ha vinto un Gran Premio nel 2021 è stato chiesto prima del Gran Premio di Spagna se fosse distratto dalle notizie secondo cui il pilota della Williams Russell avrebbe potuto prendere il suo posto a metà stagione. “No, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Valtteriha respinto le notizie secondo cui potrebbe essere sostituito a metà stagione da George. E anche se il pilota della Mercedes è a 37 punti dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton dice di non essere preoccupato per le gerarchie di squadra che entrano in gioco in questa stagione. Il pilota si dice tranquillo e concentrato per il nuovo Gp di Spagna. Prove libere 2: in Spagna conduce la Mercedes: ci sarà unin vistache ha ottenuto la pole position per l’ultimo round in Portogallo ma non ha vinto un Gran Premio nel 2021 è stato chiesto prima del Gran Premio di Spagna se fosse distratto dalle notizie secondo cui il pilota della Williamsavrebbe potuto prendere il suo posto a metà stagione. “No, ...

