Alberto Matano | Federica Sciarelli una furia contro di lui sul caso di Denise | scoppia una bufera in Rai

Il caso di Denise Pipitone è ritornato prepotentemente a far parlare di sé dopo che, per alcuni anni, era rimasto un po' fermo perché non c'era più alcuna novità. Ma qualche settimana fa una ragazza russa ha sostenuto di essere stata rapita all'età di 4 anni, di non sapere chi fosse la mamma e di volerla rintracciare. Dalla Russia, la notizia è arrivata immediatamente in Italia e tutti hanno sperato che si trattasse proprio di quella Denise Pipitone che all'età di 4 anni era stata rapita e sottratta alla mamma Piera Maggio. Ma così non è stato e la notizia si è rivelata, ancora una volta, una falsa speranza. Federica Sciarelli contro Alberto Matano Voci di corridoio sostengono che Federica Sciarelli sia

