Al Policlinico Vanvitelli doni alle neo mamme

Tempo di lettura: 2 minuti

Neo mamme riceveranno regalo da chi ha già partorito e conosciuto il Punto nascita della Clinica Ginecologica che, in controtendenza nazionale, registra un aumento di bebè. Mamme festeggiano le mamme. Accade nella Clinica Ginecologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli" di Napoli dove, domenica 9 maggio 2021, alle ore 10.15, chi ha partorito ed è ancora in Reparto, riceverà un dono preparato da donne che hanno da poco lasciato il Punto nascita. Una iniziativa che assume un significato importante se si pensa che le statistiche relative alle nascite nel Policlinico, in controtendenza nazionale, riportano un lieve aumento. I dati. Confrontando i numeri dei primi quattro mesi dell'anno in corso e del precedente si ...

