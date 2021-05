Violenze nel quartiere Noce (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno "zio orco" è stato rinviato a giudizio a Palermo, dopo l'accusa di abusi sulla nipotina da quando aveva 8 anni a quando ne aveva 14. Abusi sulla nipotina dagli 8 ai 14 anni, “zio orco” rinviato a giudizio a Palermo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno "zio orco" è stato rinviato a giudizio a Palermo, dopo l'accusa di abusi sulla nipotina da quando aveva 8 anni a quando ne aveva 14. Abusi sulla nipotina dagli 8 ai 14 anni, “zio orco” rinviato a giudizio a Palermo su Notizie.it.

Advertising

Tg3web : Sono quasi 800 i migranti sbarcati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Quattro barconi soccorsi davanti alle coste di L… - FFelice1983 : ????Aumenta #antisemitismo. Per #BKA 2.351 casi nel 2020, +15,7% dai 2.032 del 2019. Reati??2.224 (94,6%) +17,18% da… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Israele, forse, verso un nuovo governo. Lapid premier designato, ma non è la fine di Netanyahu. Nel frattempo continua… - linobor : RT @francofontana43: Israele, forse, verso un nuovo governo. Lapid premier designato, ma non è la fine di Netanyahu. Nel frattempo continua… - francofontana43 : Israele, forse, verso un nuovo governo. Lapid premier designato, ma non è la fine di Netanyahu. Nel frattempo conti… -