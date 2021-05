Vaccini | Draghi sui brevetti dice nì ma sembra tanto un no

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono le quattro di pomeriggio quando Mariorompe il silenzio sulla svolta di Joe Biden. Con una dichiarazione più che striminzita: “Isono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali”. Dal sì degli Stati Uniti alla sospensione deiper ianti Covid sono passate diciotto ore. Ma soprattutto la dichiarazione del premier arriva dopo che si sono espressi tutti i leader europei (tranne Angela Merkel e questo è un elemento tutt’altro che irrilevante). C’è chi, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è stato più morbido nei toni e chi come Emmanuel Macron si è dato a dichiarazioni di giubilo. Ma al di là delle sfumature tutti hanno aperto e tutti hanno ...

Sì da Draghi, Macron e Putin, no dalla Merkel. La proposta di Biden infiamma il dibattito. Mentre le aziende protestano La proposta di sospendere temporaneamente i diritti sui vaccini anti Covid - 19, ...