Un anno fa, per colpa del Covid, fa ho salutato Bergamo, la mia città studi (Di giovedì 6 maggio 2021) Esattamente un anno fa mi trovavo a Bergamo a sgomberare la mia stanza. La macchina in strada con le quattro frecce lungo via Borgo Canale. Avanti e indietro con scatole, buste e libri che non finivano più. Mio papà che non sapeva più dove mettere le cose e io che pensavo a quante cose avessi accumulato. È così ad avere due case: ogni weekend tornavo dalla mia famiglia e ovviamente qualcosa portavo a Bergamo che fosse cibo, un nuovo vestito o qualche libro in più da leggere. L’effetto di quella stanza vuota me lo ricordo ancora, come fosse ieri. Era davvero la fine della mia esperienza da studentessa universitaria fuorisede. Quel vuoto amplificato ancora di più dal non poter nemmeno abbracciare la mia coinquilina. Lasciando Bergamo ero consapevole di lasciare un pezzo della mia indipendenza e della mia vita. Quando ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Esattamente unfa mi trovavo aa sgomberare la mia stanza. La macchina in strada con le quattro frecce lungo via Borgo Canale. Avanti e indietro con scatole, buste e libri che non finivano più. Mio papà che non sapeva più dove mettere le cose e io che pensavo a quante cose avessi accumulato. È così ad avere due case: ogni weekend tornavo dalla mia famiglia e ovviamente qualcosa portavo ache fosse cibo, un nuovo vestito o qualche libro in più da leggere. L’effetto di quella stanza vuota me lo ricordo ancora, come fosse ieri. Era davvero la fine della mia esperienza da studentessa universitaria fuorisede. Quel vuoto amplificato ancora di più dal non poter nemmeno abbracciare la mia coinquilina. Lasciandoero consapevole di lasciare un pezzo della mia indipendenza e della mia vita. Quando ...

