Uffizi: 'tassa per i blogger', il museo, 'una notizia completamente infondata' (Di giovedì 6 maggio 2021) Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - "Una notizia completamente infondata, non esiste alcun balzello". Così la direzione degli Uffizi, con un comunicato, interviene in merito alla vicenda della presunta "nuova tassa per i blogger", che sta circolando in questi giorni, "che - senza fondamento - è stato affermato sia stata istituita dalle Gallerie degli Uffizi". "Esiste, invece, una legge dello Stato, risalente al 1993, quindi aggiornata nel codice dei beni culturali del 2004 ed aggiornata infine nel 2014, che stabilisce come l'uso delle immagini delle opere custodite nei musei possa essere libero se effettuato a titolo privato, scientifico, di cronaca, mentre debba invece essere sottoposto ad un canone qualora invece sia effettuato a scopo commerciale - spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - "Una, non esiste alcun balzello". Così la direzione degli, con un comunicato, interviene in merito alla vicenda della presunta "nuovaper i", che sta circolando in questi giorni, "che - senza fondamento - è stato affermato sia stata istituita dalle Gallerie degli". "Esiste, invece, una legge dello Stato, risalente al 1993, quindi aggiornata nel codice dei beni culturali del 2004 ed aggiornata infine nel 2014, che stabilisce come l'uso delle immagini delle opere custodite nei musei possa essere libero se effettuato a titolo privato, scientifico, di cronaca, mentre debba invece essere sottoposto ad un canone qualora invece sia effettuato a scopo commerciale - spiega il ...

Advertising

AgCultNews : Musei, Uffizi: 'tassa per i blogger' notizia completamente infondata @UffiziGalleries @museitaliani - laPeanutsbutter : @LazzaroFantasia Anzi Lazzaro fai come gli Uffizi che hanno messo la “tassa” sulle foto di 100€ per chi è ricco.. p… - Nicol66155389 : RT @jes_sunflower: ho letto che gli uffizi vuole mettere una tassa per chi pubblica foto suo social quarantaquattro per adore you I vote… - matibracaglia : RT @jes_sunflower: ho letto che gli uffizi vuole mettere una tassa per chi pubblica foto suo social quarantaquattro per adore you I vote… - justcallmenensi : RT @jes_sunflower: ho letto che gli uffizi vuole mettere una tassa per chi pubblica foto suo social quarantaquattro per adore you I vote… -

Ultime Notizie dalla rete : Uffizi tassa Uffizi Diffusi a Montecatini Terme, gli albergatori: 'Pronti a destinare tassa di soggiorno' ... immobile che ospiterà le opere: gli Uffizi (attraverso il Ministero dei Beni Culturali), la Regione (con i fondi europei) e il Comune (con la tassa di soggiorno). "La città può fare la sua parte, ...

Gli Uffizi ai blogger: “Pagate per le immagini pubblicate”. Ed è subito polemica – L'Arno.it il Giornale Uffizi: 'tassa per i blogger', il museo, 'una notizia completamente infondata' Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - "Una notizia completamente infondata, non esiste alcun balzello". Così la direzione degli Uffizi, con un comunicato, interviene in merito alla vicenda della presunta "n ...

Riscoprire l'Italia: weekend a Firenze Un tour di 3 giorni alla riscoperta degli splendori di Firenze, conosciuta nel mondo intero come la culla del Rinascimento e della bellezza artistica. La vedremo in un momento particolare per il nostr ...

... immobile che ospiterà le opere: gli(attraverso il Ministero dei Beni Culturali), la Regione (con i fondi europei) e il Comune (con ladi soggiorno). "La città può fare la sua parte, ...Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - "Una notizia completamente infondata, non esiste alcun balzello". Così la direzione degli Uffizi, con un comunicato, interviene in merito alla vicenda della presunta "n ...Un tour di 3 giorni alla riscoperta degli splendori di Firenze, conosciuta nel mondo intero come la culla del Rinascimento e della bellezza artistica. La vedremo in un momento particolare per il nostr ...