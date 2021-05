Twitter non ritaglierà più le tue fotografie (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci abbiamo fatto tutti, più o meno, i conti. Quando ci è capitato di postare una fotografia su Twitter, il social network la tagliava secondo suoi standard, in un fastidioso formato 16:9 che rischiava, tuttavia, di far perdere i dettagli fondamentali di quella stessa immagine: bisognava cliccarci su per vederla integralmente e, in questo modo, comprendere il messaggio che si voleva trasmettere. Ora, non ci sarà più il ritaglio immagini Twitter: da marzo, infatti, il social network di Jack Dorsey aveva avviato una sperimentazione che, evidentemente, aveva dato un buon esito. Da questo momento in poi, con un annuncio ufficiale sul profilo Twitter ufficiale dell’azienda, le immagini non verranno più croppate in maniera strana, ma saranno proposte nel feed nella loro versione integrale. Non ci perderemo, dunque, più nessun dettaglio. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci abbiamo fatto tutti, più o meno, i conti. Quando ci è capitato di postare una fotografia su, il social network la tagliava secondo suoi standard, in un fastidioso formato 16:9 che rischiava, tuttavia, di far perdere i dettagli fondamentali di quella stessa immagine: bisognava cliccarci su per vederla integralmente e, in questo modo, comprendere il messaggio che si voleva trasmettere. Ora, non ci sarà più il ritaglio immagini: da marzo, infatti, il social network di Jack Dorsey aveva avviato una sperimentazione che, evidentemente, aveva dato un buon esito. Da questo momento in poi, con un annuncio ufficiale sul profiloufficiale dell’azienda, le immagini non verranno più croppate in maniera strana, ma saranno proposte nel feed nella loro versione integrale. Non ci perderemo, dunque, più nessun dettaglio. LEGGI ...

