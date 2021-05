Tenta di evadere un posto di blocco | arrestato 23enne in possesso di droga

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- Trova i carabinieri ad undie all’alt prova a darsi alla fuga con la, ma viene fermato e. È accaduto nella Piana del Sele, lungo la strada provinciale 30 dove i carabinieri della sezione radiomobile agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hannoun giovane pregiudicato di 23 anni, residente a Scafati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, era alla guida della sua auto, quando a seguito di undi, alla vista dei militari l’automobilista hato di invertire la marcia per non farsi controllare. Fermato, l’automobilista è stato perquisito e i carabinieri hanno rinvenuto all’interno degli slip dell’uomo, un ...

