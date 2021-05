Spari libici contro i pescherecci italiani | ' Prima o poi ci scappa il morto'

Advertising

globalistIT : - PropagandaRigh1 : Ecco a cosa portano le politiche buoniste, le concessioni alle zecche che ci speronano le navi I libici si permetto… - Ant_Sansonetti : RT @TgrRaiSicilia: La guardia costiera libica spara, un ferito. - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: La guardia costiera libica spara, un ferito. - TgrRaiSicilia : La guardia costiera libica spara, un ferito. -

Ultime Notizie dalla rete : Spari libici

...fatto che negli ultimi mesi e ancora qualche giorno fa minacce del genere erano arrivate da... 'La notizia deglicontro un peschereccio italiano e del ferimento di un pescatore è molto ...Bengasi:a 'scopo di avvertimento' La Marina libica ha smentito che la propria Guardia ... Risulta che iavrebbero sparato colpi in aria per invitare il Comandante a fermare l'imbarcazione. ...Il peschereccio “Aliseo” della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato con altre due imbarcazioni in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato fatto segno a colpi di arma da fuoco da ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il Governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkron ...