«Si possono ritirare i figli da scuola e insegnare loro privatamente a casa» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il caso di cinque famiglie della Val di Fassa che avevano scelto il sistema «homeschooling»: l’istituto li aveva denunciati, ma il Tar ha dato loro ragione, è legittimo VAL DI FASSA. La scuola non è ancora finita, ma i genitori che hanno avviato l’educazione parentale per i loro figli sono stati “promossi”. Il Tar di Trento, infatti, accogliendo nel merito il ricorso presentato da cinque famiglie della val di Fassa e dal responsabile del progetto didattico, ha annullato il provvedimento con cui, l’allora dirigente scolastico, aveva respinto la richiesta dei genitori di ritirare i figli dall’istituto comprensivo ladino di Fassa, Scola Ladina de Fascia, per avviare l’istruzione parentale – il nodo riguardava la tempistica – facendo poi partire la segnalazione ai Comuni per la mancata ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Il caso di cinque famiglie della Val di Fassa che avevano scelto il sistema «homeschooling»: l’istituto li aveva denunciati, ma il Tar ha datoragione, è legittimo VAL DI FASSA. Lanon è ancora finita, ma i genitori che hanno avviato l’educazione parentale per isono stati “promossi”. Il Tar di Trento, infatti, accogliendo nel merito il ricorso presentato da cinque famiglie della val di Fassa e dal responsabile del progetto didattico, ha annullato il provvedimento con cui, l’allora dirigente scolastico, aveva respinto la richiesta dei genitori didall’istituto comprensivo ladino di Fassa, Scola Ladina de Fascia, per avviare l’istruzione parentale – il nodo riguardava la tempistica – facendo poi partire la segnalazione ai Comuni per la mancata ...

