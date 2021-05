Riforma Coppa Italia, Letta: «Non è bastata la lezione della Superlega» (Di giovedì 6 maggio 2021) Enrico Letta si è scagliato contro la Riforma della Coppa Italia Sta facendo discutere il nuovo format della Coppa Italia, che a partire dalla prossima stagione sarà riservata ai club di Serie A e B. Ecco il commento di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, su Twitter. «Leggo che stanno decidendo di fare la prossima Coppa Italia di calcio senza squadre di Serie C. Un errore grave. Nel resto d’Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non è bastata la lezione della Superlega??». Leggo che stanno decidendo di fare la prossima #CoppaItalia di senza squadre di #SerieC. Un errore ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Enricosi è scagliato contro laSta facendo discutere il nuovo format, che a partire dalla prossima stagione sarà riservata ai club di Serie A e B. Ecco il commento di Enrico, segretario del Partito Democratico, su Twitter. «Leggo che stanno decidendo di fare la prossimadi calcio senza squadre di Serie C. Un errore grave. Nel resto d’Europa si valorizzano i club delle serie minori. Ma non èla??». Leggo che stanno decidendo di fare la prossima #di senza squadre di #SerieC. Un errore ...

