Problemi con Strava down il 6 maggio, non funziona il tracciamento (Di giovedì 6 maggio 2021) Grossa grana per gli sportivi quest’oggi 6 maggio per i Problemi con Strava in down. I malfunzionamenti riguardano sia il sito che le app del servizio per il monitoraggio dell’attività atletica attraverso il GPS. In pratica, in questa mattinata di giovedì di inizio mese e in particolare al momento di questa pubblicazione, chi sta effettuando una sessione di corsa, camminata o anche bici all’aperto non sta vedendo registrati i propri sforzi. Le prime segnalazioni di malfunzionamenti per il servizio sono stati riportati dalle ore 10 in poi. Come al solito, il sito downdetector ci fornisce una panoramica esaustiva del down in corso con decine e decine di segnalazioni di anomalie. Non sono poche considerando la natura di nicchia del servizio e tanto più ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Grossa grana per gli sportivi quest’oggi 6per iconin. I malmenti riguardano sia il sito che le app del servizio per il monitoraggio dell’attività atletica attraverso il GPS. In pratica, in questa mattinata di giovedì di inizio mese e in particolare al momento di questa pubblicazione, chi sta effettuando una sessione di corsa, camminata o anche bici all’aperto non sta vedendo registrati i propri sforzi. Le prime segnalazioni di malmenti per il servizio sono stati riportati dalle ore 10 in poi. Come al solito, il sitodetector ci fornisce una panoramica esaustiva delin corso con decine e decine di segnalazioni di anomalie. Non sono poche considerando la natura di nicchia del servizio e tanto più ...

