Pensioni, Tridico s'inventa una nuova trappola per dare assegni più bassi. E scatta la rivolta (Di giovedì 6 maggio 2021) I sindacati bocciano la proposta di Pasquale Tridico sulle Pensioni. Il presidente dell'Inps in un'intervista a La Stampa ha illustrato il suo progetto. Ovvero, «andare in pensione dai 62-63 anni solo con la quota che si è maturata dal punto di vista contributivo». «Il lavoratore uscirebbe dunque con l'assegno calcolato con il contributivo e aspetterebbe i 67 anni per ottenere l'altra quota, che è quella retributiva». Ma i sindacati bocciano questa idea perché temono assegni troppo bassi. Pensioni, i sindacati contro Tridico «La proposta del presidente dell'Inps di corrispondere la pensione in due tranche, a 62 anni la quota contributiva e a 67 quella retributiva, è estemporanea e fuori da ogni realtà. È un esercizio di fantasia sulle spalle dei futuri pensionati e ...

