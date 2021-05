Pagliuca | “Mi piacerebbe che il nuovo capitano dell’Inter fosse Barella”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca, ha parlato della vittoria dello scudetto: “Ho sentito Bergomi dire che questa Inter somiglia alla nostra, con Simoni. E penso che le due squadre si possano paragonare: noi avevamo un terminale offensivo fortissimo, ma anche Zamorano e Djorkaeff. Ora c’è Lukaku, ma anche Lautaro e Sanchez”.è stato l’ultimo portiere a vincere un trofeo con la fascia da, quest’anno è Handanovic ad aver vinto: “Handanovic ha scelto il momento migliore per fare qualche errore. Poi miun italiano, tipo“. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

