Napoli, blitz della Polizia in un garage: la scoperta degli agenti (Di giovedì 6 maggio 2021) blitz degli agenti di Polizia a Secondigliano, scoperto garage con merce abusiva. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un garage in via Giovanni Pascale dove hanno sorpreso un uomo che custodiva merce contraffatta. Sequestrata la merce I poliziotti hanno sequestrato 201 t-shirt L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021)dia Secondigliano, scopertocon merce abusiva. Ieri mattina glidel Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in unin via Giovanni Pascale dove hanno sorpreso un uomo che custodiva merce contraffatta. Sequestrata la merce I poliziotti hanno sequestrato 201 t-shirt L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Tg1Rai: Falsi permessi di soggiorno a immigrati e terroristi: blitz dei carabinieri del Ros in una centrale di documenti falsi a Napoli… - Mariang47614228 : RT @ImolaOggi: ??Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli. Sgominata associazione a delinquere. - V_R_S_Giac_ : RT @ImolaOggi: Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli. A capo dell'organizzazione c'era un pakistano. Arrestato anche un… - Newsinunclick : DOCUMENTI FALSI PER IMMIGRATI CLANDESTINI, BLITZ A NAPOLI via IFTTT DOCUMENTI FALSI PER IMMIGRATI CLANDESTINI, BLIT… - maretegge : RT @Newsinunclick: Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli Sgominata a Napoli un’associazione a delinquere composta da af… -