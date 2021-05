Marche | Acquaroli “Numeri da zona gialla ma discesa in frenata”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Ici dicono che siamo in una situazione di stabilità, in una fase ancora da, mi auguro e spero”. Lo ha detto il presidente della RegioneFrancescoa margine degli stati generali dell’Ente Parco naturale del Conero a Sirolo (Ancona). “Però – ha aggiunto – che lache abbiamo visto nelle settimane scorse non c’è più. Invito tutti alla massima attenzione”. mgg/trg (fonte video: Regione) su Il Corriere della Città.

