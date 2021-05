Mancosu | il gol più bello contro la malattia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ogni parola come un cazzotto in faccia. Ogni parola, cruda e brutalmente sincera. Ogni parola, ruvida e diretta così come capita quando ti ritrovi ad affrontare le peggiori curve della vita e non ci ...

ilnonnosimpson : RT @raffamimmo: Mancosu, capitano del Lecce, ha reso pubblico il vero motivo del suo mese di assenza: ha un tumore. A fine stagione, forse,… - ImpieriFilippo : RT @raffamimmo: Mancosu, capitano del Lecce, ha reso pubblico il vero motivo del suo mese di assenza: ha un tumore. A fine stagione, forse,… - danisailor7 : RT @raffamimmo: Mancosu, capitano del Lecce, ha reso pubblico il vero motivo del suo mese di assenza: ha un tumore. A fine stagione, forse,… - Bubuzz83 : RT @raffamimmo: Mancosu, capitano del Lecce, ha reso pubblico il vero motivo del suo mese di assenza: ha un tumore. A fine stagione, forse,… - lubetta14 : RT @raffamimmo: Mancosu, capitano del Lecce, ha reso pubblico il vero motivo del suo mese di assenza: ha un tumore. A fine stagione, forse,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancosu gol

Marco, capitano del Lecce ha svelato al mondo attraverso Instagram, come quell'appendicite di cui si sarebbe operato a fine marzo, tenendolo fuori per quattro partite, sia stato ben altro ...L'anno scorso è stato la delizia degli appassionati di Fantacalcio, con 14in Serie A con la maglia del Lecce. Oggi Marco, capitano dei salentini attualmente in lotta per la promozione dalla B, torna agli onori delle cronache ma per motivi molto diversi: il ..."Il 26 marzo sono stato operato per un tumore. Ho temuto di non poter crescere mia figlia. Ho visto il terrore. Ma ora sono in campo" ...BARBERIS MONZA LECCE- Andrea Berberis, centrocampista del Monza e autore della perla con cui i brianzoli hanno superato il Lecce ...