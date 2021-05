LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: Realbuto fa sognare, tra poco Conyedo e Davidovi (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Per quanto riguarda Conyedo, il quarto di finale contro l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan non dovrebbe rappresentare uno scoglio così complesso, anche se a questi LIVElli non bisogna sottovalutare nessuno. Con ogni probabilità l’italo-cubano si giocherà in semifinale il pass olimpico contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, reduce dal 9° posto agli Europei. 12.45 Colin John Realbuto, al debutto con la Nazionale italiana, potrebbe essere la grande ed inattesa sorpresa di giornata nei -65 kg. L’italo-americano deve sfruttare un tabellone molto invitante: prima lo spagnolo Pablo Gonzalez Crespo agli ottavi, poi un quarto eventuale non impossibile o contro il colombiano Wber Euclides Cuero Munoz o il greco Georgios Pilidis. La semifinale sarebbe poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Per quanto riguarda, il quarto di finale contro l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan non dovrebbe rappresentare uno scoglio così complesso, anche se a questilli non bisogna sottovalutare nessuno. Con ogni probabilità l’italo-cubano si giocherà in semifinale il pass olimpico contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, reduce dal 9° posto agli Europei. 12.45 Colin John, al debutto con la Nazionale italiana, potrebbe essere la grande ed inattesa sorpresa di giornata nei -65 kg. L’italo-americano deve sfruttare un tabellone molto invitante: prima lo spagnolo Pablo Gonzalez Crespo agli ottavi, poi un quarto eventuale non impossibile o contro il colombiano Wber Euclides Cuero Munoz o il greco Georgios Pilidis. La semifinale sarebbe poi ...

