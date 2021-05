Libia: sindaco Mazara, ‘spari al peschereccio? L’Italia si faccia sentire subito’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui. Qua la questione è sempre la stessa. Adesso ci dicano se dobbiamo andarcene ma lo Stato Italiano deve proteggere gli italiani, L’Italia si faccia sentire. Subito”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Salvatore Quinci, parlando delle notizie che arrivano dalla Libia dove la Guardia costiera ha sparato a un peschereccio ferendo il comandante della nave Aliseo. “Non so nulla”, dice il sindaco. Che sta cercando di contattare la Farnesina. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui. Qua la questione è sempre la stessa. Adesso ci dicano se dobbiamo andarcene ma lo Stato Italiano deve proteggere gli italiani,si. Subito”. Lo ha detto all’Adnkronos ildidel Vallo (Trapani) Salvatore Quinci, parlando delle notizie che arrivano dalladove la Guardia costiera ha sparato a unferendo il comandante della nave Aliseo. “Non so nulla”, dice il. Che sta cercando di contattare la Farnesina. L'articolo CalcioWeb.

