Libia | Lupi | ' Guardia costiera non è addestrata per sparare a nostri pescherecci'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "La notizia degli spari contro uno italiano e del ferimento di un pescatore è molto grave e segnala una sempre maggiore instabilità del Mediterraneo. Chiediamo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di riferire immediatamente sull'episodio e sullo stato dei rapporti con la". Lo chiede Maurizio, presidente di 'Noi con l'Italia'. "Ad un primo superficiale sguardo -aggiunge- sembrerebbe paradossale continuare ad addestrare lalibica per riceverne in cambio continue segnalazioni di violenze sui migranti e colpi di mitraglia alle nostre navi. L'Italia ha il dovere di tutelare i propri interessi nazionali e far sentire la sua voce in modo più autorevole”.

