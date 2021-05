La Regina Elisabetta ha appena lanciato le sue birre

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ha da poco lanciato un gin, sua grande passione, e ora la Regina Elisabetta punta sulla birra: sua maestà ha appena dato l’ok al lancio delle prime due etichette dei Windsor. Sono una Golden Ipa filtrata a freddo dal sapore forte e una Best Bitter, sempre filtrata a freddo, dal sapore più leggero, e stavolta sono un omaggio al principe Filippo, che non ha mai nascosto di essere grande estimatore delle «bionde» che beveva spesso di sera.

La Regina Elisabetta ha augurato buon compleanno al pronipote Archie Harrison, primogenito di Harry e Meghan, che oggi 6 maggio 2021 compie 2 anni, sull'account Twitter della famiglia reale: "Auguro...". Mentre da Londra arrivano gli auguri della famiglia reale per il piccolo Archie, in California mamma Meghan prepara la festa per il suo primo genito che oggi compie 2 anni. Una Golden Ipa e una Best Bitter, prodotte con materie prime di Sandringham, la tenuta delle vacanze dei reali: un omaggio al principe Filippo (e un modo per fare cassa).