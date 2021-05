Justine Mattera | chi è il marito attuale?

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 6 maggio 2021)è una show girl, attrice e conduttrice statunitense naturalizzata italiana di grandissimo successo. Lei oggi, giovedì 6 maggio, sarà protagonista del salotto nel primo pomeriggio di Rai uno a Oggi un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.: chi è ilè sposata in seconde nozze con Fabrizio Cassata, scopriamo chi è. L’uomo non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è un imprenditore. Nonostante la popolarità della moglie lui cerca sempre di vivere la sua vita in totale riservatezza ed infatti cerca di non far conoscere quasi niente sulla sua vita. sappiamo che Fabrizio Cassata ha cinquant’anni ed è il padre dei due figli di...