Iren | 1 | 4 miliardi di valore aggiunto generato e distribuito

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – Attenzione alle comunità e ai territori centrale per il Gruppoche nel 2020 haundi 1,4di euro incrementando gli investimenti del 31% (685 milioni di euro). Si conferma così l’impegno del Gruppo nel miglioramento infrastrutturale dei territori, anche come volano di ripresa post emergenziale. E’ quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2020 diche rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

