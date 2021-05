I numeri nella Bergamasca: «Focolai in risalita il rischio alto è nelle famiglie» (Di giovedì 6 maggio 2021) I casi di contagi diffusi nei nuclei parentali da 49 a 69 in una settimana, nelle scuole da 6 a 12 Giupponi: in questa fase sono cruciali i comportamenti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 maggio 2021) I casi di contagi diffusi nei nuclei parentali da 49 a 69 in una settimana,scuole da 6 a 12 Giupponi: in questa fase sono cruciali i comportamenti.

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, nuovo calo dei positivi: -6.760. Altri 10.585 nuovi casi e 267 vittime ?? Le statistiche complete e… - ClaudioBollenti : RT @sole24ore: ?? Superate le 22 milioni di dosi somministrate con le 411.275 iniettate ieri. A questo ritmo immunità di gregge entro settem… - FrankjedgHoover : @Bea_Mary84 Il problema è che la gente si prende troppo sul serio Non hanno la minima capacità di scindere la vita… - folucar : RT @Lady_ofShalott_: Stamattina in sala professori: - nella classe in quarantena i compagni del positivo sono - In giro è pieno di FALSI PO… - soulista : @PreziosiMarco @pinupz @nicocarmigna La stragrande maggioranza chiama da cellulare e io rifiuto con l'sms 'non ho q… -