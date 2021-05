Guardia di Finanza di Gorizia sequestra 50 milioni di mascherine

Leggi su udine20

(Di giovedì 6 maggio 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno recuperato e posto sotto sequestro ulteriori 50di D.P.I. forniti dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle Regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. Quanto si va ora ponendo sotto sequestro, rappresenta il residuo di forniture per circa 250di pezzi approvvigionato dalla precedente gestione della struttura per l’emergenza, di cui 65giàti nel corso delle attività avviate dallo scorso mese di febbraio, in quanto non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute. Le analisi di laboratorio che precedettero i primi sequestri evidenziarono, infatti, che il coefficiente di penetrazione di questi dispositivi è decisamente ...