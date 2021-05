Giustizia, Salvini: “Raccolta firme con Radicali per referendum” (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una Raccolta di firme per alcuni quesiti referendari”. Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della registrazione di Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale unadiper alcuni quesiti referendari”. Lo annuncia il leader della Lega Matteonel corso della registrazione di Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : #giustizia, #Salvini: questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma. Per questo stiamo organizzando c… - repubblica : Giustizia, Salvini: 'Raccolta firme con i Radicali per referendum. Pd e 5Stelle non faranno mai una riforma' - HuffPostItalia : Un altro dispetto di Salvini al Governo: 'Raccogliamo firme sulla giustizia' - lifestyleblogit : Giustizia, Salvini: 'Raccolta firme con Radicali per referendum' - - summo_t : RT @Adnkronos: #Salvini annuncia: 'Raccolta firme con i Radicali per #referendum sulla giustizia'. -